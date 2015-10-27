القبض على جواهرجى بالبحيرة لاتهامه بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن البحيرة برئاسة العقيد أحمد البنا، وإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، من ضبط صاحب محل مصوغات ومقيم كوم حمادة لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، متخذًا من دائرة مركز إيتاى البارود مسرحًا لمزاولة نشاطه الآثم وبأسعار السوق السوداء، مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى للبلاد، ويهز ثقة المواطنين فى العملة الوطنية.

وكانت قد وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن البحيرة، برئاسة العقيد أحمد البنا مفادها قيام " على. أ. إ. " صاحب محل مصوغات ومقيم كوم حمادة لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، متخذًا من دائرة مركز إيتاى البارود مسرحًا لمزاولة نشاطه الآثم وبأسعار السوق السوداء، مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى للبلاد، ويهز ثقة المواطنين فى العملة الوطنية.

وتم إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، والذى وجه بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، ضم العقيد أحمد البنا رئيس مباحث الأموال العامة، والمقدم حازم خيرى مفتش المباحث.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط بشارع الفالوجا بإيناى البارود، وبحوزته 1500 دولار أمريكى و3700 ريال سعودى، ومبلغ 90 ألف جنيه مصرى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالى المشار إليه، وصحة ما ورد من معلومات من قيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى، وجار تحرير محضر بالواقعة.