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جابر نصار: رصد 9 ملايين جنيه لـ 3 حضانات علمية جديدة بـ"علوم القاهرة"

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جابر نصار: رصد 9 ملايين جنيه لـ 3 حضانات علمية جديدة بـ"علوم القاهرة" جابر نصار: رصد 9 ملايين جنيه لـ 3 حضانات علمية جديدة بـ"علوم القاهرة"
قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن أموال البحث العلمى بالجامعة لا تنتهى، مضيفا: "من يطلب منا أموالا مستحقة للبحث العلمى نوفرها ورصدنا 9 ملايين جنيه لـ 3 حضانات علمية جديدة بكلية العلوم".

وأشار نصار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الـ 3 حضانات الجديدة بأقسام الفيزياء والكيمياء والرياضيات، مؤكدا أن الجامعة ستبدأ فى الإجراءات الخاصة بهم قريبا، مؤكدا أن الإدارة حريصة على توفير كل الأموال التى يحتاجها البحث العلمى بالجامعة وأن دعم الأبحاث العلمية بجامعة القاهرة لن ينتهى ولن يتوقف تحت أى ظرف.


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