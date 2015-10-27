فاطمة ناعوت لـ"وائل الإبراشى": "إنى نذرت للرحمن صوماً ولن أكمل البرنامج"

هددت الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، بالانسحاب من برنامج العاشرة مساءً، وذلك بعد وقوع مشادة كلامية بينها وبين الإعلامى وائل الإبراشى، قائلة: "إنى نذرت للرحمن صوما ومش هتكلم فى البرنامج تانى".

المشادة بدأت بقول "الإبراشى" لـ"ناعوت": "تخلصى من عقدة الاضطهاد"، وذلك بعد رفضها المداخلات التى اعترضت على حديثها عن ذبح الأضحيات، فردت "ناعوت"، بتجميع متعلقاتها الشخصية وقررت الانسحاب، الأمر الذى أجبر الإعلامى وائل الإبراشى على محاولة تهدئة الكاتبة الصحفية ثم إنهاء الحلقة بعدها مباشرة.

من جانبها، قالت الفنانة ميسرة، فى مداخلة لها بالبرنامج، إنه قبل رفع القضايا فى "الذبح"، عليهم البحث عن حديث الرسول عن المرأة التى دخلت النار فى قطة، موجهة حديثها لفاطمة ناعوت: "انت بتكتبى لغة رفيعة".

وكانت الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، قالت إن مقالها الذى تسبب فى مشكلة مع الناشط الحقوقى رومانى جاد الرب، ساخر ينتمى إلى الأدب الساخر شديد الوضوح، وأضافت موجهة كلامها للناشط الحقوقى: "أنت مافهمتش المقال، ودا مش ذنبى، لو واحد قرا قصيدة للمتنبى ومفهموش هيروح يحاسبه؟ ولا يتعلم يقرا الأول للمتنبى؟".

وأشارت "فاطمة ناعوت"، فى حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى، خلال برنامج " العاشرة مساء"، والمذاع على فضائية دريم، أنها مهدر دمها من قبل المتطرفين منذ أكثر من 15 عاماً، قائلة: "أنا مهدر دمى عشان المسيحيين منذ أكثر من 15 عاما، قضيتى مش الإسلام والمسيحية ولو كنت عاوزة أصوات المسيحين كنت رشحت نفسى فى شبرا".

ورفضت ناعوت وصف دخولها الانتخابات بأنها معركة انتخابية، موضحة أن "من يتعارك يدخل ليرتزق"، مضيفة أنها قامت بترشيح نفسها لانتخابات برلمان 2015 مدفوعة دفعاً لتعطيل حزب النور.

- فاطمة ناعوت: "لو عاوزة أصوات المسيحيين كنت اترشحت فى شبرا مش مصر الجديدة"