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بالفيديو..الجلاد:يسرى فودة إعلامى محترف..وعمرى ماشفت برنامج لريهام سعيد

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بالفيديو..الجلاد:يسرى فودة إعلامى محترف..وعمرى ماشفت برنامج لريهام سعيد بالفيديو..الجلاد:يسرى فودة إعلامى محترف..وعمرى ماشفت برنامج لريهام سعيد
أشاد الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، بالإعلامى يسرى فودة، قائلًا: يسرى فودة من الإعلاميين الرائعين والمهنيين والمحترمين، شارب الإعلام صح، وسواء اختلفنا أو اتفقنا معه سياسياً، لكنه إعلامى محترف اشترى نفسه واشترى مبادئه".

وانتقد الجلاد، خلال لقائه ببرنامج "أنا والناس"، مع الإعلامية أميرة بدر، عبر فضائية "الحياة"، الإعلامى وائل الإبراشى، قائلاً: "كنت أعتقد أن الإبراشى بعد انتقاله لبرنامج العاشرة مساءً، سيصنع إعلامًا مختلفًا عن الموجود الآن، لكنه ارتكب خطئًا كبيراً بانتقاله من برنامج الحقيقة إلى العاشرة مساءً، على الرغم من نسب مشاهداته العالية، فالمشاهدة ليست هى المعيار الوحيد.. الخناقات لن تترك أثرًا إيجابيًا بل سلبيًا".

وعن ريهام سعيد، قال "لا يوجد خلاف بينى وبين ريهام سعيد، بس عمرى ما شفت لها برنامج، ليس من باب التحقير أو التصغير من شأنها، ولكن لا أحب نوعية هذه البرامج، ولا أستطيع أن أقيمها كونى لا أتابعها".


>بالفيديو.. الجلاد: أحمد موسى صنيعة النظام.. وعكاشة "نكتة طويلة وبايخة"

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