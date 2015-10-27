"الصحة": تمركز 2848 سيارة إسعاف حول اللجان الانتخابية فى جولة الإعادة

أكدت وزارة الصحة والسكان، وضع خطة طوارئ استعدادًا لجولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية 2015، والمنتظر إجراؤها على مدار اليومين المقبلين.

وأضافت غرفة الأزمات بوزارة الصحة، فى بيان لها اليوم، أن خطة الوزارة تتمثل فى تمركز 2848 سيارة إسعاف حول مقر اللجان الانتخابية، مشيرة إلى أنه تم إلغاء جميع الإجازات للفرق الطبية والعاملين بالمستشفيات طوال فترة الانتخابات البرلمانية.

وأوضحت غرفة الأزمات بوزارة الصحة، أنها منعقدة على مدى الـ24 ساعة مع وجود مسئول متخصص من الإسعاف والرعاية الحرجة على مدى اليوم، كما أنه تم تحديد المستشفيات العامة والمركزية فى المحافظات، وتكثيف الفرق الطبية فى أقسام الرعاية الحرجة والطوارئ مع تواجد الفنيين وجميع العاملين بالمستشفيات.

وتابعت غرفة الأزمات بوزارة الصحة: "تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية فى جميع المستشفيات، فيما تم تجهيز مخازن إقليمية للأدوية والمستلزمات الطبية للتزويد بالاحتياجات اللازمة فى أى حالة نقص مفاجئ والتنسيق مع بنوك الدم، لتوفير كافة الفصائل فى المراكز الإقليمية التابعة لبنك الدم".

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