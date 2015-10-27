أخبار عاجلة

رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الصحة": تمركز 2848 سيارة إسعاف حول اللجان الانتخابية فى جولة الإعادة

Google+ Print
"الصحة": تمركز 2848 سيارة إسعاف حول اللجان الانتخابية فى جولة الإعادة "الصحة": تمركز 2848 سيارة إسعاف حول اللجان الانتخابية فى جولة الإعادة
أكدت وزارة الصحة والسكان، وضع خطة طوارئ استعدادًا لجولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية 2015، والمنتظر إجراؤها على مدار اليومين المقبلين.

وأضافت غرفة الأزمات بوزارة الصحة، فى بيان لها اليوم، أن خطة الوزارة تتمثل فى تمركز 2848 سيارة إسعاف حول مقر اللجان الانتخابية، مشيرة إلى أنه تم إلغاء جميع الإجازات للفرق الطبية والعاملين بالمستشفيات طوال فترة الانتخابات البرلمانية.

وأوضحت غرفة الأزمات بوزارة الصحة، أنها منعقدة على مدى الـ24 ساعة مع وجود مسئول متخصص من الإسعاف والرعاية الحرجة على مدى اليوم، كما أنه تم تحديد المستشفيات العامة والمركزية فى المحافظات، وتكثيف الفرق الطبية فى أقسام الرعاية الحرجة والطوارئ مع تواجد الفنيين وجميع العاملين بالمستشفيات.

وتابعت غرفة الأزمات بوزارة الصحة: "تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية فى جميع المستشفيات، فيما تم تجهيز مخازن إقليمية للأدوية والمستلزمات الطبية للتزويد بالاحتياجات اللازمة فى أى حالة نقص مفاجئ والتنسيق مع بنوك الدم، لتوفير كافة الفصائل فى المراكز الإقليمية التابعة لبنك الدم".


>- قبل ساعات من انتخابات الإعادة.. شائعات ودعاية تحريضية فى دوائر المرشحين الأقباط.. شفيق: حملات منظمة لبث الكراهية ضد المسيحيين.. إيهاب رمزى: أبلغت الأمن عن تهديد الأقباط بقرى المنيا
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365