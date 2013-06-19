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محمد سعد متفائل بـ"تمرد": إذا كانت القطط وقّعت على الاستمارات "مش هاوقّع أنا؟"

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محمد سعد متفائل بـ"تمرد": إذا كانت القطط وقّعت على الاستمارات "مش هاوقّع أنا؟" محمد سعد متفائل بـ"تمرد": إذا كانت القطط وقّعت على الاستمارات "مش هاوقّع أنا؟"
سعد: لا أستطيع توقع ما سيحدث.. فنحن لم نتوقع سقوط نظام مبارك في 18 يوما

كتب : هند سعدالدين منذ 49 دقيقة

قال الفنان محمد سعد إن الأوضاع الحالية في يبعث على الاكتئاب، خصوصا وأن الصراع السياسي يؤثر سلبا على كل شيء، مشيرا إلى أن العاملين في كل المهن لا يعلمون مصيرهم في ظل تصاعد الصدام بين النظام وقوى المعارضة.

وأكد سعد أنه وقع على استمارة "تمرد". وأضاف في دعابة "إذا كانت القطط وقعت على استمارات تمرد مش هاوقع أنا؟". وتابع "أنا متفائل بالحملة دي جدا وبأى حركة مهما كان مسماها طالما بتصب فى مصلحة مصر، سواء كانت حركة تمرد أو جدعنة أو رجولة" حسب قوله. وأضاف "لا أستطيع توقع ما سيحدث، فنحن لم نتوقع سقوط نظام استمر ثلاثين عاما فى 18 يوما".

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