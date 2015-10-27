سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بـ"رعد وبرق" فى كفر الشيخ

هطلت أمطار غزيرة، فجر اليوم، على عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، مصحوبة بالرعد والبرق، وامتلأت الشوارع بالمياه وانقطع التيار الكهربائى عن عدد من قرى المحافظة.

ومن المتوقع أن تتوقف أعمال الصيد، اليوم الثلاثاء، ببوغاز البرلس وبميناء الصيد بالبرلس وببوغاز رشيد وبالقرى المطلة على البحر المتوسط ونهر النيل.

من جانبه ناشدت إدارة إسعاف كفرالشيخ، جميع المواطنين خاصة المتواجدين فى أماكن تسوء فيها الأحوال الجوية، بأن يلتزموا الحيطة والحذر ويلتزموا منازلهم فى حالة ازدياد الأحوال سوءا.

من حانبه قال الدكتور أحمد الجنزورى، رئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ: "إننا نهيب بالسائقين خاصة على الطرق الساحلية والصحراوية توخى الحذر وأن يلتزموا السلامة والحيطة لتعدد الحوادث على طرق كفر الشيخ".