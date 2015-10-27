"الإسكان" تعلن السبت عن تفاصيل مشروعى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة

تنظم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مؤتمرًا، يوم السبت المقبل، لإعلان تفاصيل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وطرحها على المستثمرين.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر آلية طرح المشروعات وكيفية تقدم المستثمرين والمطورين العقارين، للمساهمة فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

كما يتضمن المؤتمر تحديد مواعيد بدء تنفيذ هذه المشروعات والاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المرحلة الأولى، والتى تتضمن تنفيذ الحى الدبلوماسى، وحديقة مركزية، وحى مال وأعمال، وجزء من 15 ألف وحدة سكنية، وعددًا آخر من المشروعات.

ويتضمن المؤتمر الإعلان عن تفاصيل مشروع مدينة العلمين الجديدة، وآلية الاستثمار بالمدينة الجديدة، وآخر التطورات بالنسبة للمشروع.

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