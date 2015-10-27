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مهاب مميش: صناعات تجميع سيارات ومنسوجات بمشروع محور قناة السويس

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مهاب مميش: صناعات تجميع سيارات ومنسوجات بمشروع محور قناة السويس مهاب مميش: صناعات تجميع سيارات ومنسوجات بمشروع محور قناة السويس
أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن الصناعات المتاحة لإقامة استثمارات بمشروع تنمية محور قناة السويس، تتمثل فى تجميع السيارات والإلكترونيات ومناطق توزيع لوجستية وإصلاح وتصنيع السفن وإتاحة الفرصة لإقامة مشروعات فى صناعة المنسوجات والصناعات الدوائية.

وأضاف مميش، فى تصريحات صحفية أمس على هامش احتفالية المستثمرات العرب، أن المشروع يتضمن تطوير وإقامة 6 موانئ بما يضيف للموقع ديناميكية وسهولة للنقل والاتصال بجميع موانئ العالم، وأن هناك تخطيطًا على أسس علمية سليمة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع باهتمام كل كبيرة وصغيرة، مؤكدًا أنه تم تعديل تشريعات الاستثمار فى المنطقة بما يجذب المستثمر ويحافظ على أملاك الدولة، وأن أرض المشروعات حق انتفاع للمستثمر وليس تملكًا.

وأكد مميش، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتسهيل إنهاء الأوراق للمستثمرين من خلال نظام الشباك الواحد، وأن عددًا كبيرًا من الدول العربية والأجنبية طلب المشاركة فى المشروعات الاستثمارية التى سوف تتم على أرض مشروع محور قناة السويس.

وأشار مميش، إلى أن الاعمال فى مشروع تطوير ميناء شرق التفريعة بدأت بالفعل، حيث تقوم الهيئة الهندسية حاليًا بعمليات توسعة وتطوير للميناء، بما يخدم عمليات الاستثمار القادمة.


>- اتحاد المستثمرات العرب يحتفل بقناة السويس ويكرم مميش ومحافظ الإسماعيلية
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