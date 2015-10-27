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بالصور..الغارات الجوية تدمر مدينة دوما ونزوح 120 ألف شخص من حمص وحلب بسوريا

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أخبار سوريا
>دمرت العديد من المنازل والمبانى فى مدينة "دوما" السورية بعد قصف طالها من قبل القوات النظامية السورية.

ونشرة وكالة رويترز، صوراً لآثار الدمار الذى لحق بالمبانى نتيجة للقصف الجوى التى تشنه قوات بشار الأسد على القوى المعارضة.

وتشهد مناطق فى ارياف دمشق وحمص وحلب وإدلب وحماه تصاعدا فى العمليات العسكرية السورية، مع استمرار الضربات الجوية الروسية التى تستهدف "تنظيمات إرهابية".

فيما قالت الأمم المتحدة الاثنين، إن ما لا يقل عن 120 ألف شخص شردوا فى محافظات حلب وحماه وإدلب شمالى سورية منذ مطلع أكتوبر الجارى.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة فى نيويورك: "لقد نزح معظم الناس فى المحافظات المتضررة التى كانوا يعيشون فيها، على مقربة من مدنهم وقراهم الأصلية، بينما فر آخرون إلى مخيمات بالقرب من الحدود التركية"، مشيراً إلى أن الفارين من حلب قد انتقلوا إلى مدن غرب المدينة.

وأدى الصراع فى سورية إلى إجبار أكثر من نصف سكان البلاد التى كان يبلغ تعدادها ما قبل الحرب 4ر22 مليون نسمة على ترك منازلهم، فى الوقت الذى يسعى فيه 7ر4 مليون سورى للحصول على اللجوء فى الخارج.

ويقدر أن أكثر من 250 ألف شخص لقوا حتفهم فى الصراع الذى بدأ فى شكل احتجاجات سلمية مؤيدة للديمقراطية فى عام .2011

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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