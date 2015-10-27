حماية الشعب الكردى: الجيش التركى أطلق النار على قواتنا فى شمال سوريا

>أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية يوم الاثنين، أن وحدات من الجيش التركى فتحت النيران ضد مقاتلين من قوتها الكردية المنتشرة فى بلدة ذات أغلبية عربية على الحدود بين سوريا وتركيا.

وقالت وحدات حماية الشعب، المدعومة من الولايات المتحدة، على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن الجيش التركى أطلق النار على قواتها المنتشرة فى تل أبيض مرتين يوم الأحد، مستخدما بنادق آلية فى الغالب.

وقال مقاتل يدعى شرفان درويش، وهو من فصيل تابع للجيش السورى الحر يطلق على نفسه اسم "بركان الفرات"، إن إطلاق النار لم يسفر عن أى إصابات، مضيفا أن القوات الكردية لم ترد بإطلاق النار.

كان المقاتلون الأكراد تمكنوا من طرد مسلحى داعش من المدينة فى يونيو الماضي، فى ضربة قوية لقدرة الجماعة المتطرفة على الوصول لطرق الإمداد عبر الحدود التركية.

وأعلن انضمام تل أبيض، التى تسكنها أغلبية كردية، الأسبوع الماضى للإدارة الذاتية للمنطقة الكردية شبه المستقلة، وذلك بعدما ساعدت القوات الكردية فى تطهير البلدة منذ مسلحى تنظيم داعش.

سيطرة الاكراد على المدينة وضمها لإدارتهم فيما بعد أثار غضب تركيا التى تخشى اتساع نفوذ الأكراد الذين يمثلون خمس سكان تركيا.

يشار إلى أن حزب العمال الكردستانى الانفصالى فى تركيا، يرتبط بصلات قوية بالقوة السياسية الرئيسية فى سوريا، وتتبعه وحدات حماية الشعب الكردي(واي.بي.جي.) ويطالب بمزيد من الاستقلالية والحقوق.

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