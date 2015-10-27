حظك اليوم برج القوس الأربعاء 28/10/2015

حظك اليوم لبرج القوس:

>مهنيًا: حاذر من أجواء هذا اليوم فالمعاكسة شديدة، قد تكون على مقربة من توقيع أحد العقود، انتبه للتفاصيل.

عاطفيًا: ابتعد عن النقاشات ولا تتخذ قرارات فجائية، قد يكون حديث عن انقطاع فى العلاقة.

>صحيًا: اتخذ القرار المناسب فى ما يتعلق بوضعك الصحي، ولا تتسرع فى خطواتك.

توقعات علماء الفلك:

>حافظ على هدوئك اليوم فى العمل فقد تضطر إلى التعامل مع الكثير من الأمور الصعبة، تفكر جديًا فى الانتقال إلى قسم جديد فى العمل أملاً فى الابتعاد عن الضغوط والأعباء المستمرة.>انظر إلى الجانب المشرق فى علاقتك مع الحبيب ولا داعى للتشاؤم، ولتأخذ فرصة جدية للتفكير فى هذه العلاقة والاستقرار على الحل الأنسب لها.