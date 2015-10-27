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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 28/10/2015

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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 28/10/2015 حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 28/10/2015

لبرج الحمل:


>مهنيًا: تطور مفاجئ يؤثر فى أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل فى هذا الإطار ولو على المدى البعيد.

عاطفيًا: حذار من الازدواجية فى العلاقات وكن مخلصًا واصمد أمام سحر الجنس الآخر.
>صحيًا: حان الوقت لوضع حد للسمنة المفرطة واتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان.

توقعات علماء الفلك:


>تبدو شجاعًا ولديك إرادة قوية تمنحك القدرة على الانتهاء من أكثر من مهمة فى وقت مناسب، هناك بعض الأعمال والمشاريع التى كان يظن البعض أن العمل بها أمر مستحيل، ولكنك تثبت أنك تستطيع عمل المستحيل.

العلاقة العاطفية على وشك التدهور فحاول أن تبحث عن الأسباب التى تعكر صفوها وتعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها مع الحبيب.

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مصر 365

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