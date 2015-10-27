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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 28/10/2015

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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 28/10/2015 حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 28/10/2015

لبرج الجوزاء:


>مهنيًا: ركز على أوضاعك المالية ولا تجعل نفسك منهمكًا بشئون مهنية طارئة قد لا تعود عليك بالفائدة وتهدر وقتك.

عاطفيًا: تتلقى بعض الاعترافات من الشريك وتجنب حسم الأمور المصيرية والنزاعات.
>صحيًا: الأوضاع الصحية ضعيفة فلا تقدم على أى مشروع ترفيهى فى الوقت الراهن.

توقعات علماء الفلك :


>لديك اليوم الكثير من الفرص لتبرز قدراتك ومواهبك فى العمل، لا تبق على حالك بل عليك أن تسعى إلى تنمية قدراتك فى العمل وتنمية مواهبك.

تبدأ اليوم علاقة جديدة مع الحبيب على الرغم من أن بعض تصرفاته تزعجك ولا تعرف كيف تتعامل معها، يجب أن تتصرف بحكمة وبتأن.

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مصر 365

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