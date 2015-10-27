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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 28/10/2015

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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 28/10/2015 حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 28/10/2015

>مهنيًا: قد تجد نفسك فى غير ورطة أو موقف محرج، وقد يكون ذلك بسبب منافس أو خصم أو عدو لك.
>عاطفيًا: اليوم الأخير من الشهر يحمل ظروفًا سهلة وقد تعيد لمّ الشمل وتقرّب المسافة بينك وبين الشريك.
>صحيًا: يجب أن تتمتع بأعصاب باردة ومتينة لمواجهة تحديات هذا اليوم.

توقعات علماء الفلك:

تتحمس لفكرة مشروع جديد وتحاول تنفيذه والعمل عليه، تقيد بمواعيد والتزامات العمل ولا تتهرب منها حتى تشعر أنك راضٍ عما أنجزته.

أمورك العاطفية تسير على أحسن ما يرام اليوم، فحاول أن تحل خلافاتك مع الحبيب فى أقرب فرصة لكى لا تتدهور العلاقة أكثر من ذلك.
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مصر 365

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