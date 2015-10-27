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حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 28/10/2015

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حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 28/10/2015 حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 28/10/2015

لبرج العقرب:


>مهنيًا: حاول أن تعمل ضمن فريق ولا تتخذ قرارات منفردة، بل حاول أن تشرك فريق عملك واستمع إلى آرائه فهى قد تكون مفيدة جدًا.

عاطفيًا: أمور مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهى فى معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما.

صحيًا: احم نفسك وحافظ على سلامة وضعك الصحى من الضغوط المهنية المتواصلة، حتى لا تسوء أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك:


>الحسابات والأمور المالية ربما تشغل كل وقتك اليوم، ومع ذلك فأنت تبدو مبدعًا وتنجز الكثير من الأفكار سواء فى مكتبك أو فى المنزل.

تتحمس إلى علاقة جديدة وتشعر أنها ستؤدى إلى الاستقرار، لا تسخر من الحبيب فهو أيضًا لديه الطموح والقدرة وربما يتفوق عليك الفترة المقبلة.

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مصر 365

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