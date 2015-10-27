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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 28/10/2015

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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 28/10/2015 حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 28/10/2015

لبرج الحوت:


>مهنيًا: تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، احرص على أن كثف اتصالاتك، وكرر المحاولات ومارس جميع صلاحياتك للوصل إلى أفضل النتائج.

عاطفيًا: يوم إيجابى لأنه خالٍ من المشاحنات والظروف الضاغطة، وبالتالى تسود سماءك أجواء لطيفة ومشجعة على التعبير عن عواطفك.

صحيًا: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التى تعانيها، المطلوب الكثير من الدبلوماسية فى التعامل مع المهام الموكلة إليك.

توقعات علماء الفلك:


>كن حذرًا اليوم فى تصرفاتك وقراراتك، فقد تتاح لك العديد من الفرص اليوم لترك مكان العمل والذهاب إلى مكان أفضل، لا تتسرع فى اتخاذ القرار قبل درسه جيدًا.
>ربما تخبر الحبيب بكلام قد تندم عليه لاحقًا، فعليك أن تفكر فيما تقوله حتى لا تقع فى ورطة.

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مصر 365

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