أخبار عاجلة

«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية -
رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 28/10/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 28/10/2015 حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 28/10/2015

لبرج الجدى:


>مهنيًا: تمالك أعصابك وتحاش التسرع فى الدفاع عن نفسك، قد تتعرض لظلم أو قمع، لكن الجو السائد لا يسمح لك بمواجهة المسئولين.

عاطفيًا: لا تعجبك انتقادات الشريك الدائمة لك، اصبر حتى تجد فرصة مناسبة أكثر لك.
>صحيًا: عليك المحافظة على هدوء أعصابك فى أكثر الظروف حرجًا وصعوبة، حتى لا تعرض حالتك الصحية أو النفسية للخطر.

توقعات علماء الفلك:


>تتعمق اليوم علاقتك مع زملاء العمل نحو الأفضل على الرغم من تراجع أوضاعك المالية خلال هذه الفترة يسبب لك التوتر، ولكنك تتمكن من تخطى تلك الأزمة بالتألق فى المهام المهنية.

تعيش حبًا جديدًا وتشعر بالحماسة لهذه العلاقة، ولكن لا يمكن أن تقيم علاقة مع شخصين فى وقت واحد، عليك أن تفكر فى شخص واحد لتكمل معه العلاقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى