حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 28/10/2015

حظك اليوم لبرج الجدى:

>مهنيًا: تمالك أعصابك وتحاش التسرع فى الدفاع عن نفسك، قد تتعرض لظلم أو قمع، لكن الجو السائد لا يسمح لك بمواجهة المسئولين.

عاطفيًا: لا تعجبك انتقادات الشريك الدائمة لك، اصبر حتى تجد فرصة مناسبة أكثر لك.

>صحيًا: عليك المحافظة على هدوء أعصابك فى أكثر الظروف حرجًا وصعوبة، حتى لا تعرض حالتك الصحية أو النفسية للخطر.

توقعات علماء الفلك:

>تتعمق اليوم علاقتك مع زملاء العمل نحو الأفضل على الرغم من تراجع أوضاعك المالية خلال هذه الفترة يسبب لك التوتر، ولكنك تتمكن من تخطى تلك الأزمة بالتألق فى المهام المهنية.

تعيش حبًا جديدًا وتشعر بالحماسة لهذه العلاقة، ولكن لا يمكن أن تقيم علاقة مع شخصين فى وقت واحد، عليك أن تفكر فى شخص واحد لتكمل معه العلاقة.