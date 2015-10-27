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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 28/10/2015

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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 28/10/2015 حظك اليوم برج الثور الأربعاء 28/10/2015

>مهنيًا: عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، لكن الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فلا تتسرع حتى لا تدفع الثمن.

عاطفيًا: الوضع العاطفى يشهد جدالاً وخلافًا لا يلبثان أن يزولا، وتكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت.

صحيًا: لا تغامر بوضعك الصحى مقابل حفنة من الأموال ستجنيها مقابل ساعات عمل إضافية.
>توقعات علماء الفلك:

تحكم السيطرة على معظم أعمالك وتكون صداقات جديدة فى عملك. ويدرك المسئولين أهمية وجودك فى مكان العمل.

الاعتراض على كل شىء يزعج الشريك ويدفعه إلى انتقادك أو جرحك أحيانا، فاحرص على اللجوء إلى التفكير فى كل الأحداث التى تدور بينك وبين الشريك حتى تتمكن من تخطيها دون مشاكل.
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مصر 365

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