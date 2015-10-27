حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 28/10/2015

حظك اليوم لبرج الدلو:

توقعات علماء الفلك:

>مهنيًا: تتخلص من بعض النقاشات المهنية العاصفة، وتعيد جدولة مشاريعك المستقبلية كى تختار منها الأفضل لك.>عاطفيًا: التصرفات الصبيانية تضر العلاقة وقد تزعج الشريك وتجعله ينفر منك كلما حاولت التقرب منه.>صحيًا: ثمة ما يشير إلى قضية صحية تحتاج معها إلى الرعاية المتواصلة والدقيقة.>أمامك اليوم الكثير من التحديات فى مجال العمل وعليك أن تثبت أنك قادر على تحمل هذه المسئولية، فقد تدور اليوم الكثير من النقاشات لتحسين وضعك بالشركة.

لا تكن قاسيًا فى تعاملك مع الحبيب وامنحه فرصة ثانية للتقرب منك أكثر لكى تشعر بالأمان والاستقرار فى حياتك العاطفية خلال الأيام المقبلة.