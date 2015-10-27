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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 28/10/2015

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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 28/10/2015 حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 28/10/2015

لبرج الدلو:


>مهنيًا: تتخلص من بعض النقاشات المهنية العاصفة، وتعيد جدولة مشاريعك المستقبلية كى تختار منها الأفضل لك.
>عاطفيًا: التصرفات الصبيانية تضر العلاقة وقد تزعج الشريك وتجعله ينفر منك كلما حاولت التقرب منه.
>صحيًا: ثمة ما يشير إلى قضية صحية تحتاج معها إلى الرعاية المتواصلة والدقيقة.

توقعات علماء الفلك:


>أمامك اليوم الكثير من التحديات فى مجال العمل وعليك أن تثبت أنك قادر على تحمل هذه المسئولية، فقد تدور اليوم الكثير من النقاشات لتحسين وضعك بالشركة.

لا تكن قاسيًا فى تعاملك مع الحبيب وامنحه فرصة ثانية للتقرب منك أكثر لكى تشعر بالأمان والاستقرار فى حياتك العاطفية خلال الأيام المقبلة.

 

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مصر 365

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