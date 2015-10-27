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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 28/10/2015

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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 28/10/2015 حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 28/10/2015
مهنيًا: تتعدد المسئوليات وتتداخل بعضها مع بعض، انصح لك عدم الاستسلام بل المواجهة بكل ما أوتيت من قوة وعزم وشجاعة.

عاطفيًا: تصطدم بشريك يحاول سحقك ويطرح التحديات فتجد نفسك وسط أزمة طارئة.
>صحيًا: تمر ببعض المصاعب غير الخطرة، لكنها قد تكون إنذارًا يدفعك إلى إعطاء الوضع الصحى المزيد من الاهتمام.


>تحافظ على أسرار العمل ولا تتحدث عنها أمام المنافسين، وهذا ما يجعلك تشعر بالاستقرار فى عملك بشكل تدريجى فحاول دائمًا أن تجتهد وتثبت وجودك.

لا تورط الحبيب فى أمور لست متأكدًا منها، وانظر إلى أحلامك التى تتحقق بقربه منك، فلا تغفل عنه واحرص على نشر أجواء السعادة بينكما.

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مصر 365

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