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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 28/10/2015

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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 28/10/2015 حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 28/10/2015

لبرج الميزان:


>مهنيًا: تجنب إلقاء التهم واختلاق المشكلات وحاول الاعتزال أو العمل خلف الستار والتفكير مليًا فى مستقبلك المهنى بعيدًا عن أعين الحساد والمتطفلين.

عاطفيًا: تحاش مواجهة الحبيب بكل خطأ يقترفه بغض النظر عن السلبيات التى تراها فيه، حتى لا يسود الملل علاقتكما.

صحيًا: لا جدال ولا نقاش فى أن الرياضة تخلص من الكثير من الآلام والأمراض، فاحرص على ممارستها على الأقل أسبوعيًا

توقعات علماء الفلك:


>تحاول أن تدخل المزيد من الخطط والتعديلات فى مجال العمل الخاص بك حتى تتمكن من تحقيق الأرباح، إذا شعرت أن مستوى العمل يتراجع، عليك أن تعرف السبب وتعمل على حل المشكلة.
>تسعى إلى إرضاء الحبيب بكل الطرق والوسائل ولكنه لا يستجيب، الابتعاد عن بعض الأشخاص اليوم فكرة رائعة كى تفكر بهدوء فى المرحلة المقبلة من حياتك وتستعيد الهدوء إلى العلاقة العاطفية.

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مصر 365

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