حظك اليوم: توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 28/10/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

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توقعات علماء الفلك:

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حظك اليوم لبرج الثور:

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توقعات علماء الفلك:

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حظك اليوم لبرج الجوزاء:

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توقعات علماء الفلك :

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مهنيًا: تطور مفاجئ يؤثر فى أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل فى هذا الإطار ولو على المدى البعيد.>عاطفيًا: حذار من الازدواجية فى العلاقات وكن مخلصًا واصمد أمام سحر الجنس الآخر.>صحيًا: حان الوقت لوضع حد للسمنة المفرطة واتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان.تبدو شجاعًا ولديك إرادة قوية تمنحك القدرة على الانتهاء من أكثر من مهمة فى وقت مناسب، هناك بعض الأعمال والمشاريع التى كان يظن البعض أن العمل بها أمر مستحيل، ولكنك تثبت أنك تستطيع عمل المستحيل.>العلاقة العاطفية على وشك التدهور فحاول أن تبحث عن الأسباب التى تعكر صفوها وتعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها مع الحبيب.مهنيًا: عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، لكن الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فلا تتسرع حتى لا تدفع الثمن.>عاطفيًا: الوضع العاطفى يشهد جدالاً وخلافًا لا يلبثان أن يزولا، وتكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت.>صحيًا: لا تغامر بوضعك الصحى مقابل حفنة من الأموال ستجنيها مقابل ساعات عمل إضافية.تحكم السيطرة على معظم أعمالك وتكون صداقات جديدة فى عملك. ويدرك المسئولين أهمية وجودك فى مكان العمل.>الاعتراض على كل شىء يزعج الشريك ويدفعه إلى انتقادك أو جرحك أحيانا، فاحرص على اللجوء إلى التفكير فى كل الأحداث التى تدور بينك وبين الشريك حتى تتمكن من تخطيها دون مشاكل.مهنيًا: ركز على أوضاعك المالية ولا تجعل نفسك منهمكًا بشئون مهنية طارئة قد لا تعود عليك بالفائدة وتهدر وقتك.>عاطفيًا: تتلقى بعض الاعترافات من الشريك وتجنب حسم الأمور المصيرية والنزاعات.>صحيًا: الأوضاع الصحية ضعيفة فلا تقدم على أى مشروع ترفيهى فى الوقت الراهن.لديك اليوم الكثير من الفرص لتبرز قدراتك ومواهبك فى العمل، لا تبق على حالك بل عليك أن تسعى إلى تنمية قدراتك فى العمل وتنمية مواهبك.

تبدأ اليوم علاقة جديدة مع الحبيب على الرغم من أن بعض تصرفاته تزعجك ولا تعرف كيف تتعامل معها، يجب أن تتصرف بحكمة وبتأن.

حظك اليوم لبرج السرطان:

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توقعات علماء الفلك:

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حظك اليوم لبرج الأسد:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: قد تجد نفسك فى غير ورطة أو موقف محرج، وقد يكون ذلك بسبب منافس أو خصم أو عدو لك.>عاطفيًا: اليوم الأخير من الشهر يحمل ظروفًا سهلة وقد تعيد لمّ الشمل وتقرّب المسافة بينك وبين الشريك.>صحيًا: يجب أن تتمتع بأعصاب باردة ومتينة لمواجهة تحديات هذا اليوم.تتحمس لفكرة مشروع جديد وتحاول تنفيذه والعمل عليه، تقيد بمواعيد والتزامات العمل ولا تتهرب منها حتى تشعر أنك راضٍ عما أنجزته.>أمورك العاطفية تسير على أحسن ما يرام اليوم، فحاول أن تحل خلافاتك مع الحبيب فى أقرب فرصة لكى لا تتدهور العلاقة أكثر من ذلك.مهنيًا: تتعدد المسئوليات وتتداخل بعضها مع بعض، انصح لك عدم الاستسلام بل المواجهة بكل ما أوتيت من قوة وعزم وشجاعة.>عاطفيًا: تصطدم بشريك يحاول سحقك ويطرح التحديات فتجد نفسك وسط أزمة طارئة.>صحيًا: تمر ببعض المصاعب غير الخطرة، لكنها قد تكون إنذارًا يدفعك إلى إعطاء الوضع الصحى المزيد من الاهتمام.تحافظ على أسرار العمل ولا تتحدث عنها أمام المنافسين، وهذا ما يجعلك تشعر بالاستقرار فى عملك بشكل تدريجى فحاول دائمًا أن تجتهد وتثبت وجودك.

لا تورط الحبيب فى أمور لست متأكدًا منها، وانظر إلى أحلامك التى تتحقق بقربه منك، فلا تغفل عنه واحرص على نشر أجواء السعادة بينكما.

حظك اليوم لبرج العذراء:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: كن حذرًا جدًا ومتحفظًا، إذ تنعكس الأمور وتصبح أكثر دقة وصعوبة، ما يتوجب عليك المزيد من الوعى والإدراك والمواجهة الشرسة أحيانًا.>عاطفيًا: كن أكثر لطفًا مع الشريك، فهو أقرب الناس إليك وأكثرهم تفهما لوضعك عمومًا، فلا تلجأ إلى العنف معه.>صحيًا: الإكثار من تناول المكسرات والمشروبات الروحية يضر كثيرًا بالكبد، فاحرص على التقليل منها أو الابتعاد عنها نهائيًا.تزداد اليوم واجباتك ونشاطاتك وتشعر أن مسئولياتك تزداد كل لحظة، ولكنك تتمتع بذاكرة وقدرة على مناقشة كل التفاصيل حتى إن كانت معقدة بالنسبة للبعض.

الحبيب يدعم طموحك ويقف إلى جانبك فكن مطمئنًا، انس الماضى وابدأ من جديد مع الحبيب فالحياة أقصر من أن تحولها إلى عذاب وألم.

حظك اليوم لبرج الميزان:

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توقعات علماء الفلك:

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حظك اليوم لبرج العقرب:

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توقعات علماء الفلك:

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حظك اليوم لبرج القوس:

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توقعات علماء الفلك:

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حظك اليوم لبرج الجدى:

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توقعات علماء الفلك:

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حظك اليوم لبرج الدلو:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: تجنب إلقاء التهم واختلاق المشكلات وحاول الاعتزال أو العمل خلف الستار والتفكير مليًا فى مستقبلك المهنى بعيدًا عن أعين الحساد والمتطفلين.>عاطفيًا: تحاش مواجهة الحبيب بكل خطأ يقترفه بغض النظر عن السلبيات التى تراها فيه، حتى لا يسود الملل علاقتكما.>صحيًا: لا جدال ولا نقاش فى أن الرياضة تخلص من الكثير من الآلام والأمراض، فاحرص على ممارستها على الأقل أسبوعيًاتحاول أن تدخل المزيد من الخطط والتعديلات فى مجال العمل الخاص بك حتى تتمكن من تحقيق الأرباح، إذا شعرت أن مستوى العمل يتراجع، عليك أن تعرف السبب وتعمل على حل المشكلة.>تسعى إلى إرضاء الحبيب بكل الطرق والوسائل ولكنه لا يستجيب، الابتعاد عن بعض الأشخاص اليوم فكرة رائعة كى تفكر بهدوء فى المرحلة المقبلة من حياتك وتستعيد الهدوء إلى العلاقة العاطفيةمهنيًا: حاول أن تعمل ضمن فريق ولا تتخذ قرارات منفردة، بل حاول أن تشرك فريق عملك واستمع إلى آرائه فهى قد تكون مفيدة جدًا.>عاطفيًا: أمور مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهى فى معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما.>صحيًا: احم نفسك وحافظ على سلامة وضعك الصحى من الضغوط المهنية المتواصلة، حتى لا تسوء أكثر من ذلك.الحسابات والأمور المالية ربما تشغل كل وقتك اليوم، ومع ذلك فأنت تبدو مبدعًا وتنجز الكثير من الأفكار سواء فى مكتبك أو فى المنزل.>تتحمس إلى علاقة جديدة وتشعر أنها ستؤدى إلى الاستقرار، لا تسخر من الحبيب فهو أيضًا لديه الطموح والقدرة وربما يتفوق عليك الفترة المقبلة.مهنيًا: حاذر من أجواء هذا اليوم فالمعاكسة شديدة، قد تكون على مقربة من توقيع أحد العقود، انتبه للتفاصيل.>عاطفيًا: ابتعد عن النقاشات ولا تتخذ قرارات فجائية، قد يكون حديث عن انقطاع فى العلاقة.>صحيًا: اتخذ القرار المناسب فى ما يتعلق بوضعك الصحى، ولا تتسرع فى خطواتك.حافظ على هدوئك اليوم فى العمل فقد تضطر إلى التعامل مع الكثير من الأمور الصعبة، تفكر جديًا فى الانتقال إلى قسم جديد فى العمل أملاً فى الابتعاد عن الضغوط والأعباء المستمرة.>انظر إلى الجانب المشرق فى علاقتك مع الحبيب ولا داعى للتشاؤم، ولتأخذ فرصة جدية للتفكير فى هذه العلاقة والاستقرار على الحل الأنسب لها.مهنيًا: تمالك أعصابك وتحاش التسرع فى الدفاع عن نفسك، قد تتعرض لظلم أو قمع، لكن الجو السائد لا يسمح لك بمواجهة المسئولين.>عاطفيًا: لا تعجبك انتقادات الشريك الدائمة لك، اصبر حتى تجد فرصة مناسبة أكثر لك.>صحيًا: عليك المحافظة على هدوء أعصابك فى أكثر الظروف حرجًا وصعوبة، حتى لا تعرض حالتك الصحية أو النفسية للخطر.تتعمق اليوم علاقتك مع زملاء العمل نحو الأفضل على الرغم من تراجع أوضاعك المالية خلال هذه الفترة يسبب لك التوتر، ولكنك تتمكن من تخطى تلك الأزمة بالتألق فى المهام المهنية.>تعيش حبًا جديدًا وتشعر بالحماسة لهذه العلاقة، ولكن لا يمكن أن تقيم علاقة مع شخصين فى وقت واحد، عليك أن تفكر فى شخص واحد لتكمل معه العلاقة.مهنيًا: تتخلص من بعض النقاشات المهنية العاصفة، وتعيد جدولة مشاريعك المستقبلية كى تختار منها الأفضل لك.>عاطفيًا: التصرفات الصبيانية تضر العلاقة وقد تزعج الشريك وتجعله ينفر منك كلما حاولت التقرب منه.>صحيًا: ثمة ما يشير إلى قضية صحية تحتاج معها إلى الرعاية المتواصلة والدقيقة.أمامك اليوم الكثير من التحديات فى مجال العمل وعليك أن تثبت أنك قادر على تحمل هذه المسئولية، فقد تدور اليوم الكثير من النقاشات لتحسين وضعك بالشركة.

لا تكن قاسيًا فى تعاملك مع الحبيب وامنحه فرصة ثانية للتقرب منك أكثر لكى تشعر بالأمان والاستقرار فى حياتك العاطفية خلال الأيام المقبلة.

حظك اليوم لبرج الحوت:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، احرص على أن كثف اتصالاتك، وكرر المحاولات ومارس جميع صلاحياتك للوصل إلى أفضل النتائج.>عاطفيًا: يوم إيجابى لأنه خالٍ من المشاحنات والظروف الضاغطة، وبالتالى تسود سماءك أجواء لطيفة ومشجعة على التعبير عن عواطفك.>صحيًا: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التى تعانيها، المطلوب الكثير من الدبلوماسية فى التعامل مع المهام الموكلة إليك.كن حذرًا اليوم فى تصرفاتك وقراراتك، فقد تتاح لك العديد من الفرص اليوم لترك مكان العمل والذهاب إلى مكان أفضل، لا تتسرع فى اتخاذ القرار قبل درسه جيدًا.>ربما تخبر الحبيب بكلام قد تندم عليه لاحقًا، فعليك أن تفكر فيما تقوله حتى لا تقع فى ورطة.