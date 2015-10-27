Roberto Cavalli Essenza جوهر الأنوثة والجاذبية

بيروت- سيدتي نت

أطلقت دار Roberto Cavalli عطر EDP الشاعري والجذّاب، الذي يجسّد رؤية المصمّم للأنوثة بين الثقة والشاعرية من جهة، والجرأة والسحر من جهة أخرى. وقد ألهم النجاح الباهر والفوري لهذا العطر الرمزي مجموعة كاملة من العطور التي تناولت أوجهاً مختلفة من عالم Roberto Cavalli.

ويطبع عطر Roberto Cavalli Essenza الأحدث من الماركة، العودة إلى جوهر هذه المجموعة التي تحمل بصمة الدار إلى أبعد الحدود. إنّه عبارة عن إعادة صياغة تامّة للعطر الأصلي، لذا فهو يسلّط الضوء بكلّ جرأة على بعده الأكثر حدّة وترفاً، هادفاً بالتحديد إلى التعبير عن السحر المطلق والجاذبيّة القصوى.

لا يمكن لمرأة Roberto Cavalli Essenza أن تمرّ مرور الكرام كونها حازمة وجريئة، وتعوّل على قوّة أنوثتها. إنّها على تواصل كامل مع ذاتها الجامحة، وتزاوج الأصالة مع نفحة من الأسلوب الأنيق والمتميّز. كما تتمتع بإيجابية لافتة وثقة عالية بنفسها، وتدرك أنّ شخصيّتها القويّة هي ما يميّزها عن غيرها ويجعل مقاومتها أمراً مستحيلاً.

وعلى غرار جميع العطور الأخرى ضمن هذه المجموعة الرمزية، أبصر عطر Roberto Cavalli Essenza النور بين يدَي Louis Turner، وهي واحدة من أكثر صانعات العطور جيلها الماهرين موهبة. أمّا معرفتها المعمّقة بعالم Roberto Cavalli فمكّنتها من ابتكار عطر آسر يفوح بروائح الأزهار والنفحات الشرقية، ويحقّق توازناً مثالياً بين الجموح والرقي.

ينفتح عطر Roberto Cavalli Essenza على نفحة ساحرة من اللوز المرّ. فسرعان ما نلحظها وتستقطب انتباهنا، كونها تفتن الحواس لفترة طويلة. وتفسح هذه المقدّمة المدوّية الطريق أمام قلب دافئ وجذّاب ينبض بعبير مستخلص زهر الليمون المركّز. إلاّ أنّ هذه النفحة التي تطبع العطر الأصلي فقد تمّ الارتقاء بها إلى مستوى أعلى من السحر والشاعرية المترفة. وأخيراً، تأتي رائحة مستخلص الفانيليا المركّز في القاعدة لتضفي لمسة من الغموض، مخلّفة أثراً مثيراً للاهتمام يلفت الانتباه لا محالة.

بقيت قارورة Roberto Cavalli Essenza وفيّة لجماليات تصميم سابقاتها. فمنحنياتها الناعمة تشير إلى الشكل الشاعري للمرأة بينما يعكس الزجاج الثقيل التزام Roberto Cavalli بتقديم أعلى مستويات الجودة مهما كلّف الأمر. أمّا الألوان العنبرية المتدرّجة فتبرز الأعماق الذهبية لسائل العطر وترمز إلى دفء العطر وغناه. كما زُيّن الغطاء بالتاج الذهبي الفاخر الذي يتألّف من الحرفين الأوّلين لإسم المصمّم. ويشير عنق القارورة المزدان بطبعة النمر المخطّطة إلى البرّية والطبيعة الجامحة لامرأة Roberto Cavalli Essenza.

تكمّل العلبة القابلة للطي بامتياز هذه القارورة الجريئة، فلونها الذهبي وطبعتها الحيوانية يميّزانها بكّل جرأة عن سواها، بينما يشكّل الشريط الأحمر الذي يلفّها علامة للتميّز الذي يعبّر عن قوّة Roberto Cavalli Essenza الفريدة وحدّته التي لا مثيل لها.