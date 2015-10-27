من هو الرجل الذي خان إيميه صياح؟

نشرت المذيعة والممثلة إيميه صياح، عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" صورة تجمعها بشقيقها إيلي في مناسبة عائلية.

إيلي المتواجد في باريس توجهت إليه قائلة " لما أنت خلقت، كنت أنا نايمة.. بس مش ندمانة أبداً! لأنك احلى حلم بحياتي.. عقبال المية سنة يا حبيبي.. كل سنة وأنا عذبك وإنت تراضيني.. بوسات من جبيل لباريس (رغم الخيانة)".

إيميه صياح تتولى للعام الثاني على التوالي تقديم الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس"، وهي إنتهت من تصوير مسلسل "سوا" الذي يجمعها بالفنانين يوسف الخال وعبد المنعم عمايري، وهذا العمل هو الثاني لها مع يوسف الخال، بعد نجاح أولى تجاربهما الدرامية من خلال مسلسل"وأشرقت الشمس" للكتابة منى طايع.

إيميه صياح: هذا هو الفرق بين "the voice" و "the voice kids"