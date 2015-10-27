للأمهات لو ابنك عنده أنفلونزا.. اعرفى الأعراض وإزاى تخففيها

أنفلونزا الأطفال

أهم اعراض وعلامات إصابة الأطفال بالأنفلونزا

تساهم التغيرات المناخية المفاجئة فى زيادة خطر إصابة الأفراد وخاصة الأطفال بالأمراض الفيروسية مثل الأنفلونزا وأدوار البرد، مما يؤثر على حالتهم الصحية.>حول ذلك تقول دكتورة نهى أبو الوفا استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، يتعرض الكثير من الأطفال للإصابة بأدوار البرد والأنفلونزا، خاصة حدوث التغيرات المناخية المفاجئة بسب ضعف مناعة الطفل.> وتستكمل د. نهى قائلة "يصاحب إصابة الطفل بالأنفلونزا ظهور بعض الأعراض التى تظهر عليه فى صورة العلامات التالية":>1)ارتفاع بسيط فى درجة حرارة الجسم.>2)زكام.>3)رشح وزيادة المخاط من الأنف سعال شديد.>4)التهاب بالحلق.>5)ضعف الشهية.>وفى حالة الأطفال الكبار يشتكى من شعور بالصداع والألم بجسمه.

أهم النصائح والإرشادات التى يجب الأم مراعاتها أثناء إصابته بالأنفلونزا

>وتتابع د. نهى قائلة "هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب الأم مراعاتها عند إصابة طفلها بالأنفلونزا وأهمها":

>1)إعطاء الطفل سوائل مثل الينسون والنعناع.

>2)إعطاء الطفل عسل أبيض معلوم المصدر.

>3)إعطاء الطفل مصل تطعيم ضد الأنفلونزا الذى أكمل ست شهور من عمره.