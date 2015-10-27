للرجل.. بعض أدوية الضغط المرتفع تؤثر على قدرتك الجنسية.. اعرف البديل

أرسل قارئ يقول إنه يعانى من ضغط الدم المرتفع منذ حوالى عام، وأن الطبيب وصف له أحد العلاجات الدوائية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، ولكنه لاحظ فى الفترة الأخيرة تراجع قدرته الجنسية، وزيادة أعراض سرعة القذف لديه، ويسأل هل يرجع السبب لارتفاع ضغط الدم؟

يجيب عن سؤال القارئ الدكتور حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم بجامعة القاهرة، مؤكدا فى بداية حديثه أن ضغط الدم المرتفع لا يؤثر بصورة كبيرة على العملية الجنسية والقدرة الجنسية للرجل، ولكن المشكلة التى تترتب عليه تنتج عن بعض أنواع العقاقير التى توصف لعلاج ضغط الدم المرتفع.

يوضح حامد أن العلاجات التى تعتمد فى تركيبها على مادة "البيتا بلوكر" تحديدا تعد من أقوى العلاجات تأثيرا على انتصاب العضو الذكرى، وغالبا ما تؤدى إلى ظهور مشكلة سرعة القذف لدى الرجال.

لعلاج تلك الحالة ينصح حامد بضرورة تغيير العلاج المستخدم لارتفاع ضغط الدم، بعلاجات بديلة لا تعتمد فى تركيبها الكيميائى على مادة "البيتا بلوكر"، وهناك العديد من البدائل الأخرى التى يمكن الاستعانة بها لعلاج ارتفاع ضغط الدم دون أن تؤثر سلبا على القدرة الجنسية، ويمكن للقارئ استشارة الطبيب المعالج عن أفضل العلاجات البديلة التى تتناسب مع حالته الصحية.