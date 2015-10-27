أخبار عاجلة

رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

اللحوم المصنعة تهدد الرجولة وتضعف الخصوبة والقدرة الجنسية

Google+ Print
اللحوم المصنعة تهدد الرجولة وتضعف الخصوبة والقدرة الجنسية اللحوم المصنعة تهدد الرجولة وتضعف الخصوبة والقدرة الجنسية
بعد اعتبار منظمة الصحة العالمية اللحوم المصنعة مسرطنة، كشف الأطباء عن ضررها البالغ الذى يطال القدرة الجنسية لمتناولها، فقد أثبتت الدراسات أن لها تأثيرا ضارا على الصحة الجنسية للرجل، وعلى قدرته الإنجابية وخصوبته.

وفى هذا الصدد حدثنا الدكتور محمود عبده أخصائى الذكورة، موضحا أن اللحوم المصنعة تحتوى على الكثير من المواد والإضافات غير الصحية، والتوابل والألوان الصناعية الكيميائية، كذا تحتوى على كم هائل من الدسمة، التى تمثل خطرا على الصحة الجنسية للرجل بشكل خاص.


>وأضاف د. محمود أن اللحوم المصنعة تعمل على إضعاف مناعة الرجل تدريجيا، وتناولها بانتظام، يساعد على تراكم كميات كبيرة من الدهون بالجسم، مما يزيد من حجم البطن والخصر ()، والذى يؤثر بشكل مباشر على الانتصاب والقدرة الجنسية.

وأوضح أخصائى الذكورة أن اللحوم المصنعة ومن أهمها اللانشون والسوسيس والبرجر والسلامى والتركى، وغيرها الكثير، ترسب دهونا بتركيز عال مما يساعد على انسداد أو ضيق شرايين القضيب لدى الرجل، مما يؤثر على قدرة العضو على الانتصاب، كما تزيد من الشعور بالخمول، وتؤثر على جودة الحيوان المنوى وبالتالى على القدرة الإنجابية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية

المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك

المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الملعقة السوداء بطعم الشوكولا تحطم دهون الكرش الافخاذ و الارداف و تسد لشهية و تفقدك 13 كيلو دون رجيم

الملعقة السوداء بطعم الشوكولا تحطم دهون الكرش الافخاذ و الارداف و تسد لشهية و تفقدك 13 كيلو دون رجيم