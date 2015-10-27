اللحوم المصنعة تهدد الرجولة وتضعف الخصوبة والقدرة الجنسية

بعد اعتبار منظمة الصحة العالمية اللحوم المصنعة مسرطنة، كشف الأطباء عن ضررها البالغ الذى يطال القدرة الجنسية لمتناولها، فقد أثبتت الدراسات أن لها تأثيرا ضارا على الصحة الجنسية للرجل، وعلى قدرته الإنجابية وخصوبته.

وفى هذا الصدد حدثنا الدكتور محمود عبده أخصائى الذكورة، موضحا أن اللحوم المصنعة تحتوى على الكثير من المواد والإضافات غير الصحية، والتوابل والألوان الصناعية الكيميائية، كذا تحتوى على كم هائل من الدهون الدسمة، التى تمثل خطرا على الصحة الجنسية للرجل بشكل خاص.

>وأضاف د. محمود أن اللحوم المصنعة تعمل على إضعاف مناعة الرجل تدريجيا، وتناولها بانتظام، يساعد على تراكم كميات كبيرة من الدهون بالجسم، مما يزيد من حجم البطن والخصر ( الكرش )، والذى يؤثر بشكل مباشر على الانتصاب والقدرة الجنسية.

وأوضح أخصائى الذكورة أن اللحوم المصنعة ومن أهمها اللانشون والسوسيس والبرجر والسلامى والتركى، وغيرها الكثير، ترسب دهونا بتركيز عال مما يساعد على انسداد أو ضيق شرايين القضيب لدى الرجل، مما يؤثر على قدرة العضو على الانتصاب، كما تزيد من الشعور بالخمول، وتؤثر على جودة الحيوان المنوى وبالتالى على القدرة الإنجابية.