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6 نصائح للتخلص من سمنة أردافك.. بالماء والسبانخ والأوميجا

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6 نصائح للتخلص من سمنة أردافك.. بالماء والسبانخ والأوميجا 6 نصائح للتخلص من سمنة أردافك.. بالماء والسبانخ والأوميجا
تناسق الجسم أهم الأهداف التى تسعى إليها حواء، فتراكم بمنطق محددة من أكبر المشاكل الجمالية التى تواجهها وترغب فى التخلص منها سريعا.

سمنة الأرداف من أكثر أنواع السمنة الموضعية انتشارا بين النساء، وفى السطور التالية يقدم أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف عددا من النصائح الغذائية للتخلص من سمنة الأرداف لدى النساء وأهمها:

- احرصى على تناول ما لا يقل عن ثلاثة ليترات من الماء يوميا فهذا يساعد على تخليص الجسم من السموم والدهون المتراكمة بشكل موضعى.

- تناولى الطعام الغنى بالأوميجا 3 كالأسماك الزيتية، فتلك المادة تساعد على حرق الدهون وخاصة تلك المتركزة بالجزء السفلى من الجسم.

- تناولى الطعام الغنى بالمعادن كالسبانخ والخضراوات الورقية.

- احرصى على أن يشمل غذاؤك اليومى أنواعا متعددة من مدرات البول، كالبطيخ والكرفس والتوت والتى تساعد على تخلص الجسم من الماء المخزن به.
>- تناولى القرنبيط والبروكلى فتلك الأطعمة تساعد على تنظيم نسبة هرمون الأنوثة بالجسم، والذى يعد مسئولا بصورة كبيرة عن تراكم الدهون بمنطقة الأرداف.

- لا تسرفى فى تناول الدهون المشبعة كالذبدة والجبن مرتفعة الدهون وكذا اللحوم الحمراء.

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مصر 365

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