مكافحة المخدرات تضبط عاطلين قبل ترويجهما الهيروين والاقراص المخدرة

تمكن رجال مكافحة المخدرات من القبض على محمد .ا. ا 27 سنة عاطل وبحوزته 800 قرص مخدر ومبلغ 310 جنيه وسلاح ابيض عبارة عن مطواه ، وبمواجهته اعترف انه كان فى طريقه لترويج الاقراص المخدرة على عملائه وان المبلغ المالى من متحصلات الاتجار والمطواه يستخدمها فى الدفاع عن نفسه ، تم تحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات .

كما تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبط أشرف .م أ 26 سنة عاطل وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام ومبلغ 340 جنيه ، واعترف بحيازته للهيروين بقصد الاتجار وان المبلغ المالى من متحصلات البيع وتم تحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة للتحقيق