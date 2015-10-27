الدكتوراه في إدارة المعرفة لصفية المطلق

حصلت الباحثة صفية بنت عبدالعزيز بن علي المطلق على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مرتفع في تخصص الإدارة والتخطيط من جامعة الإمام محمد بن سعود وذلك عن أطروحتها التي حملت عنوان (تطوير الفعالية التنظيمية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في ضوء مدخل إدارة المعرفة).

وأكد المشرف على رسالة الدكتوراه أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالمحسن السميح على أهمية تطبيق (مدخل إدارة المعرفة) في الجامعات بهدف رفع مستوى الأداء العام وتعزيز فعالية الإدارة بالمعرفة.

من جانبها قالت الدكتورة صفية المطلق إن أبرز أهداف بحثها تركزت حول التعرف على مستوى الفعالية التنظيمية لجامعة الأميرة نورة في ضوء مدخل إدارة المعرفة وبناء معيار محكم يمكن من خلاله قياس مستوى الفعالية التنظيمية للوظائف الإدارية للجامعة والتعرف على نقاط القوة والضعف وكذلك الفرص والمخاطر المؤثرة في الفعالية التنظيمية والتوصل إلى تصور مقترح محكم لتطوير الفعالية التنظيمية للوظائف الإدارية ولفتت المطلق إلى أن الدراسة تم تطبيقها على عينة تبلغ (576) منهم 260 من القيادات الإدارية و(316) عينة عشوائية من أعضاء الهيئة التدريسية.

وأوضحت المطلق أن أبرز النتائج تمثلت في أن إجمالي درجة تحقق الفعالية التنظيمية في ضوء (مدخل إدارة المعرفة) كانت بدرجة متوسطة فيما حصلت القيادة الإدارية على أعلى متوسط، بينما حصلت وظيفة تقويم الأداء في ضوء إدارة المعرفة على أدنى متوسط.