490 صافرة إنذار للتنبيه بمخاطر الأمطار والسيول في جدة

أكد العقيد غازي بن غرم الله الغامدي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في محافظة جدة المكلف، جاهزية إدارته لمواجهة أي طارئ -لا قدر الله- في حال هطول أمطار على المحافظة، ويأتي ذلك بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة.

وبدأت استعدادات الدفاع المدني لموسم الأمطار في وقت مبكر من كل عام وذلك بتحليل شامل لجميع المخاطر المتعلقة بالأمطار والسيول وتحديد المناطق والمجاري والأودية الأكثر تعرضاً للخطر وبالمقابل معرفة ما أنجز من حلول لمعالجة مخاطر السيول من قبل الجهات الحكومية المعنية بذلك وبناءً على ذلك تبنى خطة واقعية للتعامل مع جميع مخاطر الأمطار والسيول تبدأ مع بداية التقلبات المناخية حتى انتهاء الحالة واستقرار الوضع.

وتتلخص مراحل الخطة في ثلاثة محاور رئيسية (قبل هطول الأمطار – أثناء – وبعد هطول الأمطار) ومقتضيات الخطة تتطلب أن يكون هناك تحرك سريع وتحديد نقاط هامة يتم التمركز فيها بكافة الآليات والقوي البشرية اللازمة للتعامل مع طبيعة مخاطر الأمطار والسيول وبالتالي فان الدفاع المدني يعمل خلال كل موسم أمطار (بخطة تنفيذية تحدد جميع المهام والمسؤوليات لمنسوبيها والإجراءات اللازمة للتعامل مع كل المخاطر الناجمة عن الأمطار والسيول) ويوجد ضمن الخطة تسعة مراكز إسناد تضم عددا من الجهات المعنية لتنفيذ خطط وتدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار والسيول.

وهناك اتفاقيات بين المديرية العامة للدفاع المدني والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنظم آلية نقل التنبيهات والتحذيرات الخاصة بالأمطار والسيول على مستوى مناطق المملكة عموماً، ولذلك تتم المتابعة لأحوال الطقس من خلال البوابة الإلكترونية للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة (نظام الإنذار المبكر) وهي آلية فعالة وسريعة في نقل المعلومة عن تغير الطقس.

أما بالنسبة لعدد مراكز الدفاع المدني في محافظة جدة فعددها 11 شعبة ميدانية ويتبعها عدد 54 مركزا إضافة لمركز الإسناد والاحتياط.

ووضع الدفاع المدني 290 صافرة إنذار منتشرة في أنحاء محافظة جدة والأودية القريبة منها ويشرف عليها الدفاع المدني للتنبيه عن أي خطورة قبل وصولها لمستويات اعلى أيضاً هناك أكثر من 200 صافرة خاصة بالجهات المعنية الأخرى.

ودعا مدير الدفاع المدني في جدة المكلف، إلى اتباع تنبيهات الدفاع المدني التي تصدر من وسائل الإعلام وأخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار.