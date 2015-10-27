جامعة الإمام تنظم المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الجرائم المعلوماتية

تنظم كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الجرائم المعلوماتية، خلال الفترة 28-30/1/1437ه.

وأوضح مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالنيابة د. فوزان بن عبدالرحمن الفوزان، أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار الاهتمام بمجال مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي تشكل بناء على الإحصائيات الحديثة خطراً يهدد أمن المجتمع، وأن ارتفاع مستوى الجرائم المعلوماتية يأتي نتيجة للاتساع الملحوظ الذي شهده العالم لاستخدام تقنية المعلومات في المجتمع والازدياد الكبير لدورها في تسيير شؤونه، وتشمل الجرائم المعلوماتية عدة تخصصات منها: القانون، والقضاء، وعلوم الحاسب، والتمويل، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتحليل البيانات.

وأشار إلى أنه تمت دعوة المختصين والجهات المعنية داخلياً وخارجياً للمشاركة في المؤتمر، ويقام معرض مصاحب للمؤتمر لعرض آخر التقنيات والبرمجيات المستخدمة في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وبين الفوزان "المؤتمر يسلط الضوء على ضرورة التوعية بخطورة الجرائم المعلوماتية على أمن الفرد والمجتمع كما يعنى المؤتمر باستعراض عقوبات الجرائم المعلوماتية التي تنص عليها الأنظمة ويقدم دراسات وحلولاً حديثة للمساهمة في مكافحة هذا النوع من الجرائم، كما يتم من خلال المؤتمر عرض مجموعة متنوعة من وجهات النظر المعاصرة حول مجمل القضايا ذات العلاقة".

ونوه إلى أن المؤتمر يجمع المهنيين من الأوساط الأكاديمية والصناعية وكذلك المسؤولين من ذوي الخبرة في المسائل المتعلقة بالجريمة المعلوماتية والأدلة الجنائية الرقمية من جميع أنحاء العالم، ويتضمن برنامج المؤتمر عدة فعاليات منها استعراض أوراق بحثية، وورش عمل، وملصقات علمية، ومعارض، ومحاضرات مستضافة وغيرها.

من جهته، بين عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات د. عيسى بن عبدالله العيسى، أن المؤتمر يهدف إلى الرفع من مستوى مكافحة الجرائم المعلوماتية باستخدام أحدث التقنيات والوسائل والاستفادة من الخبرات الإقليمية والعالمية في هذا المجال. وتابع: ويسعى المؤتمر إلى التعريف بالجرائم المعلوماتية وأنواعها والعقوبات المترتبة عليها، والتوعية بإجراءات وآليات مكافحة الجرائم المعلوماتية، وزيادة الحس الأمني الإلكتروني لأفراد المجتمع، وفتح باب الشراكة والتعاون داخليا وخارجيا في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتواصل بين الجهات الأمنية وتعزيز دورها في حفظ الأمن الإلكتروني المجتمع، واستشراف آفاق التطور الجاري على وسائل مكافحة الجريمة المعلوماتية والأدلة الجنائية المعلوماتية، وتشجيع المتخصصين في مكافحة الجرائم المعلوماتية على إقامة واستخدام المعامل المتقدمة المجهزة بأحدث التقنيات العلمية وإجراء البحوث والدراسات المتخصصة، وتعزيز دور الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المعلوماتية في استحداث وتطبيق استراتيجيات أمنية إلكترونية متكاملة، واستعراض التجارب المحلية والإقليمية والعالمية في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية.