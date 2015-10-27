ثلاثة مقاعد لتعليم الزلفي في جائزة التميز

هنأ مدير التعليم بمحافظة الزلفي الأستاذ محمد الطريقي الفائزين والفائزات بجائزة وزارة التعليم للتميز في دورتها السادسة هذا العام، وأهاب الطريقي بجميع المستهدفين بالجائزة من "مشرفين ومعلمين وطلاب ومديري مدارس" لاستكمال متطلبات المشاركة في الدورات القادمة للجائزة، مؤكداً أن الميدان التربوي يزخر بالعديد من الأكفاء والمتميزين، غير أن إخفاقهم في جانب التوثيق لأعمالهم أو التسجيل ضمن المتنافسين قد يحول بينهم وبين منصة التكريم.

وأوضح منسق الجائزة سعود السيف أن الفائزين والفائزات لهذا العام سيتم تكريمهم في الحفل الذي تقيمه الوزارة في وقت لاحق، مشيراً إلى حصول الإدارة على مقعدين في قطاع البنين ومقعد واحد في قطاع البنات، والفائزون هم: عبدالله عبدالرحمن الفحام مدير مدرسة الإمام محمد بن سعود الثانوية (فئة المدرسة والمدير)، عبدالرحمن صالح السيف من مدرسة الإمام محمد بن سعود الثانوية، وانتصار ناصر العضيب من المدرسة الثانوية الرابعة (فئة الطالب والطالبة).