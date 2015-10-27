أخبار عاجلة

رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ثلاثة مقاعد لتعليم الزلفي في جائزة التميز

Google+ Print

    هنأ مدير التعليم بمحافظة الزلفي الأستاذ محمد الطريقي الفائزين والفائزات بجائزة وزارة التعليم للتميز في دورتها السادسة هذا العام، وأهاب الطريقي بجميع المستهدفين بالجائزة من "مشرفين ومعلمين وطلاب ومديري مدارس" لاستكمال متطلبات المشاركة في الدورات القادمة للجائزة، مؤكداً أن الميدان التربوي يزخر بالعديد من الأكفاء والمتميزين، غير أن إخفاقهم في جانب التوثيق لأعمالهم أو التسجيل ضمن المتنافسين قد يحول بينهم وبين منصة التكريم.

وأوضح منسق الجائزة سعود السيف أن الفائزين والفائزات لهذا العام سيتم تكريمهم في الحفل الذي تقيمه الوزارة في وقت لاحق، مشيراً إلى حصول الإدارة على مقعدين في قطاع البنين ومقعد واحد في قطاع البنات، والفائزون هم: عبدالله عبدالرحمن الفحام مدير مدرسة الإمام محمد بن سعود الثانوية (فئة المدرسة والمدير)، عبدالرحمن صالح السيف من مدرسة الإمام محمد بن سعود الثانوية، وانتصار ناصر العضيب من المدرسة الثانوية الرابعة (فئة الطالب والطالبة).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية