47 عقداً لتنفيذ مشروعات مياه وصرف صحي بأكثر من 524 مليون ريال

وقع وزير المياه والكهرباء م. عبدالله بن عبدالرحمن الحصين 47 عقداً لتنفيذ مشروعات للمياه والصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة بتكلفة إجمالية تزيد على 524 مليون ريال.

وتشمل العقود: تشغيل وصيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة المدينة المنورة بمبلغ قدره 39.960.000 ريال، وتشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي بمنطقة المدينة المنورة بمبلغ قدره 33.748.800 ريال، وتشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب في محافظات ومراكز المجموعة الأولى "الدوادمي - عفيف - القويعية - المزاحمية - ضرماء - العيينة والجبيلة - ساجر - عرجاء" بمنطقة الرياض بمبلغ قدره 32.203.500 ريال، وتأمين مياه الشرب بواسطة الناقلات لأهالي بني مالك بمنطقة جازان بمبلغ قدره 27.324.000 ريال، ومناقصة برنامج تشغيل وصيانة وحدات إزالة الروائح بمحافظات الأحساء، والقطيف، ورأس تنورة، والجبيل، والخفجي بالمنطقة الشرقية بمبلغ قدره 25.822.060 ريالاً.

كما شملت تشغيل وصيانة مشروع محطة تنقية المياه على سد وادي بيش بمنطقة جازان بمبلغ قدره 23.448.760 ريالاً، ومناقصة مشروع شبكات المياه لمخطط 2/43 بالعزيزية بمحافظة الخبر "المرحلة الثانية" بالمنطقة الشرقية بمبلغ قدره 23.174.100 ريال، ومشروع خطوط نقل المياه بمركز الشعف بمنطقة عسير بمبلغ قدره 20.391.150 ريالاً، واستكمال شبكات مياه الشرب بمحافظات نجران الشمالية "يدمة - حبونا - بدر الجنوب" بمنطقة نجران بمبلغ قدره 17.625.491.03 ريال، ومشروع توريد وتركيب وتشغيل نظام قراءة العدادات والأجهزة عن بُعد (AMR) بمدينة جازان وقراها بمنطقة جازان بمبلغ قدره 15.358.900 ريال، وتشغيل وصيانة شبكات ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة الدوادمي بمنطقة الرياض بمبلغ قدره 14.996.000 ريال، وتشغيل وصيانة مشروعات مياه منطقة المدينة المنورة "محافظة المهد والقرى التابعة لها" بمبلغ قدره 12.983.000 ريال.

كما شملت تشغيل وصيانة مشروعات مياه شبكات قرى المدينة المنورة بمنطقة المدينة المنورة بمبلغ قدره 12.482.637 ريالاً، وتسوير وإنشاء غرف حراسة لمشروعات المياه بمنطقة حائل "عقد 2" بمبلغ قدره 11.964.820 ريالاً، ومشروع إنشاء شبكات مياه بمحافظة المذنب بمنطقة القصيم بمبلغ قدره 11.602.700 ريال، وخطوط وتوصيلات مياه منزلية لخدمة قرى المدينة المنورة بمنطقة المدينة المنورة بمبلغ قدره 750.11.481 ريالاً، وعقد تنفيذ واستبدال شبكات المياه بمحافظتي حريملاء والدرعية بمنطقة الرياض بمبلغ قدره 11.276.445 ريالاً، وتشغيل وصيانة أجهزة وشبكات الحاسب الآلي وملحقاتها بالمديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة بمبلغ قدره 9.998.695 ريالاً، وعقد استكمال تنفيذ شبكات المياه بمحافظة الخرج "المرحلة الثالثة" بمنطقة الرياض بمبلغ قدره 9.984.880 ريالاً، وتشغيل وصيانة ونظافة مشروعات مياه الشرب وشبكاتها والآبار التابعة لها بمحافظتي شرورة والخرخير بمنطقة نجران بمبلغ قدره 9.909.600 ريال، ومناقصة تشغيل وصيانة أنظمة وأجهزة تقنية المعلومات والاتصالات بالمديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية والفروع التابعة لها "الجزء الأول" بمبلغ قدره 9.792.559.55 ريالاً.

ومناقصة البنود المؤجلة لاستكمال بقية منافسة مشروع شبكات الصرف الصحي بمخططات جنوب الهفوف ومخططات أخرى بمحافظة الأحساء "الجزء الثاني" بالمنطقة الشرقية بمبلغ قدره 9.499.824.75 ريالاً، ومشروع إنشاء محطة أشياب غرب مدينة نجران بمنطقة نجران بمبلغ قدره 9.352.585 ريالاً، ومناقصة كشف ومعالجة التسربات في شبكات المياه والتوصيلات المنزلية بمدن "الأحساء، بقيق" - "المرحلة الثامنة" بالمنطقة الشرقية بمبلغ قدره 9.338.108 ريالات، وتشغيل وصيانة عبارات الصرف الصحي بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة بمنطقة المدينة المنورة بمبلغ قدره 8.758.843 ريالاً، ومشروع كشف ومعالجة التسربات في شبكات المياه والتوصيلات المنزلية بمدينتي "الدمام والخبر"، "المرحلة الثامنة" بالمنطقة الشرقية بمبلغ قدره 8.353.839 ريالاً، وتأمين سيارات للمديرية بمنطقة القصيم بمبلغ قدره 7.957.000 ريال، والعقد الثامن والعشرون تنفيذ توصيلات مياه منزلية متفرقة بالمحافظات الغربية بمنطقة الرياض عقد رقم 3 بمبلغ قدره 7.835.925 ريالاً، ومناقصة كشف ومعالجة التسربات في شبكات المياه والتوصيلات المنزلية بمدن "القطيف، ورأس تنورة، والجبيل" "المرحلة الثامنة" بالمنطقة الشرقية بمبلغ قدره 7.308.050 ريالاً.

وتضمنت كذلك الإشراف على تنفيذ مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي بمدينة حائل -المرحلة الثانية- عقد رقم 10 بمنطقة حائل بمبلغ قدره 6.968.000 ريال، وتنفيذ توصيلات منزلية وعدادات لأحياء مدينة حائل المخدومة بالشبكة القائمة بمنطقة حائل بمبلغ قدره 6.705.000 ريال، والعقد الثاني والثلاثون إنشاء مبنى فرع المياه بمحافظة بلجرشي بمنطقة الباحة بمبلغ قدره 6.620.975 ريالاً، وتشغيل وصيانة محطة التنقية بلبخة وحويتة بالقويعية بمنطقة الرياض بمبلغ قدره 6.014.250 ريالاً، وعقد تنفيذ مستودع بضرماء بمنطقة الرياض بمبلغ قدره 5.593.752.05 ريال، ونزح مياه الصرف الصحي لأحياء متفرقة لمدينة حائل عقد رقم 2 بمنطقة حائل بمبلغ قدره 4.900.000 ريال، وتأمين مياه بواسطة الناقلات "المجموعة الأولى المرحلة الثانية" بمنطقة جازان بمبلغ قدره 4.782.240 ريالاً، وتصميم وتطبيق متطلبات الخطة التنفيذية لبرنامج "يسر" نحو التعاملات الإلكترونية المتكاملة بالمديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة بمبلغ قدره 4.498.000 ريال، وعقد استبدال شبكات المياه القديمة بمدينة الزلفي "المرحلة الثانية" بمنطقة الرياض بمبلغ قدره 4.466.855 ريالاً، ونظافة وصيانة مباني المديرية العامة للمياه بمنطقة تبوك بمبلغ قدره 4.183.815 ريالاً، وعقد توصيلات صرف صحي منزلية متفرقة بمدينة وادي الدواسر بمنطقة الرياض بمبلغ قدره 4.151.000 ريال، ومشروع إنشاء محطة تنقية مياه مشروع وادي حجر بمحافظة رابغ بسعة 800م3 / اليوم، بمبلغ قدره 3.975.334 ريالاً .

وتحديث وحفر الآبار ومستلزماتها بمبلغ قدره 3.639.000 ريال، ومنافسة استكمال المياه بقرى الأحساء "الطرف، والسعدون، والحليلة، والمنيزلة" "عن طريق الشراء المباشر" بالمنطقة الشرقية بمبلغ قدره 998.480 ريالاً، ومنافسة تأمين عدد 2 مصفى الرواسب الحبيبية "رافعة رمل" وعدد 2 بوابة تحكم "بوابات انزلاقية" للمحطات والهندسة الصحية بإدارة المياه بمدينة الدمام "عن طريق الشراء المباشر" بالمنطقة الشرقية بمبلغ قدره 970.000 ريال، وتوريد وتركيب فلاتر ميكرونية وعدادات تدفق بمحطة مياه سد الجنابين -بمنطقة الباحة- بمبلغ قدره 782.000 ريال، وتنفيذ محطة (pooterpump) على طريق الحرث الدغارير بمنطقة جازان بمبلغ قدره 654.400 ريال، و نقل المياه من خزانات التحلية بصامطة أو المجامة بأحد المسارحة إلى خزان مياه بالقيوس بمنطقة جازان بمبلغ قدره 612.000 ريال.

وتأتي مشروعات الوزارة إنفاذاً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين في جميع أرجاء المملكة. وتأكيداً من الوزارة على استمرار خدماتها للمواطنين، ووفاءً بمتطلبات المرحلة المقبلة لمواجهة التوسع العمراني والتزايد السكاني المستمرين.