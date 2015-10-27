في تقرير لحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة : انخفاض القرصنة والسطو المسلح على السفن العابرة

رصدت أجهزة استقبال نداءات الاستغاثة بمركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة وبالتنسيق مع المركز الإقليمي البحري لتبادل المعلومات بصنعاء منذ بداية العام 2015 الى منتصف شهر اكتوبر من نفس العام (22) حالة اشتباه لعمليات قرصنة وسطو مسلح في مواقع مختلفة من خليج عدن والقرن الإفريقي، ولم يتم رصد أي حالات اختطاف او اقتحام أو اطلاق نار على السفن التجارية العابرة من والى البحر الأحمر..

67 حالة استغاثة تم مباشرتها وثلاث حرجة

ومن الملاحظ انخفاض عمليات القرصنة والسطو المسلح بشكل كبير نتيجة الجهود والتعاون الدولي في مكافحة هذه الظاهرة والتنسيق المستمر وتبادل المعلومات مع المراكزالبحرية لتبادل المعلومات على المستوى الإقليمي والدولي

كما قام المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية بإدارة ومباشرة 67 حالة استغاثة متنوعة تم استقبالها خلال عام 1436ه وكذلك التنسيق مع مراكز تنسيق البحث والإنقاذ البحرية، والبحرية الجوية المشتركة على الصعيد الإقليمي الدولي في تمرير المعلومات لإشارات الاستغاثة التي يتم رصدها من قبل مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحري لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة بحرس الحدود بجدة.

وأوضح الناطق الاعلامي لحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة العقيد ناجي الجهني أن المركز قام بعمليات ناجحة في إخلاء ثلاث حالات حرجة من على متن السفن بمشاركة طيران الأمن بمنطقة مكة المكرمة والتنسيق مع ابراج الموانئ السعودية في البحر الأحمر والجهات ذات العلاقة كما باشر 3 حالات جنوح لسفن في مواقع مختلفة في البحر الأحمر والتنسيق مع الجهات في عمليات الإنجاد البحري التي تمت لهذه السفن.

ويعمل المركز على مدار الساعة في رصد واستقبال ومباشرة وإدارة مختلف الحوادث البحرية التي تقع في حدود اقاليم البحث والإنقاذ للمناطق البحرية السعودية وكذلك التنسيق مع المراكز الدولية الأخري في حدود مسؤولياتهم.