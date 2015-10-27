اليحيى وكيلاً لجامعة شقراء

الدوادمي - فواز الهويل

أصدر مدير جامعة شقراء المكلف د. عدنان بن عبدالله الشيحة، قراراً يقضي بتكليف د. أحمد بن محمد اليحيى بالعمل وكيلاً للجامعة للشؤون التعليمية، جاء ذلك القرار بعد موافقة وزير التعليم د. عزام بن محمد الدخيّل.

من جهته أعرب د. أحمد اليحيى عن بالغ شكره وتقديره لوزير التعليم د. عزام بن محمد الدخيّل ولمدير جامعة شقراء د. عدنان بن عبدالله الشيحة، على هذه الثقة التي أولاها إياه، راجياً من الله العلي القدير أن يعينه ويوفقه على أداء هذه المهمة والتي ستكون دافعاً له لمواصلة المزيد من العطاء في سبيل النهوض بالعملية التعليمية في الجامعة. ويعد الدكتور اليحيى من الكفاءات الأكاديمية والإدارية المتميزة.