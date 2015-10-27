جوازات رماح تصدر «هوية مقيم» وتدشن جهاز الخدمات الإلكترونية

أطلقت جوازات رماح، أمس، «هوية مقيم»، إلى جانب تدشين «جهاز الخدمات الإلكترونية» بحضور فهد بن عبدالله المسعود محافظ رماح، والعقيد دخيل بن محمد بن بيان مدير شعبة الجوازات.

وتسعى جوازات رماح إلى تطوير آلية العمل، وتحقيق مفهوم «إدارة بلا مراجعين»، وهي خطوات اتخذتها الجوازات مؤخراً سعياً لتعزيز مفهوم الخدمات الإلكترونية، وتنفيذ المستفيد لجميع معاملاته إلكترونياً من دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوزات.

وقدم محافظ رماح بعد تدشين الخطوات التطويرية، شكره وتقديره إلى مدير الجوازات وجميع منسوبي الشعبة، لجهودهم في خدمة المراجعين.