أمطار غزيرة تنهمر على مطروح والساحل الشمالى

تواصل الأمطار الغزيرة سقوطها، بشكل متقطع على المدن والمناطق الواقعة على طول الشريط الساحلى لمحافظة مطروح، ومنطقة الساحل الشمالى.

تسببت الأمطار فى إغراق معظم الشوارع الرئيسية بوسط مدينة مرسى مطروح، وارتفاع منسوب المياه فى بعض الشوارع، إلى أكثر من 30 سنتيمتر، كشارع علم الروم وشارع الجلاء الرئيسيين.

وكانت الفترة الصباحية قد شهدت سقوط أمطار مماثلة، وقامت أجهزة المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بجهود مكثفة لإزالة تجمعات المياه وإزالتها من الشوارع، وهو الأمر الذى لم يحدث بنفس الاهتمام خلال الفترة المسائية.