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ناشط حقوقى: فاطمة ناعوت تخلط الدين بالسياسة وتتظاهر بالدفاع عن الأقباط

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ناشط حقوقى: فاطمة ناعوت تخلط الدين بالسياسة وتتظاهر بالدفاع عن الأقباط ناشط حقوقى: فاطمة ناعوت تخلط الدين بالسياسة وتتظاهر بالدفاع عن الأقباط
قال رومانى جاد الرب، الناشط الحقوقى، والخادم الكنسى، إن اختيار الكاتبة والشاعرة فاطمة ناعوت، لدائرة الجديدة، للترشح على مقعدها الفردى لم يكن صدفه لكنه جاء لتواجد الأقباط بكثافة.

وأضاف جاد الرب فى حواره، مع الإعلامى وائل الإبراشى، خلال برنامج "العاشرة مساء"، والمذاع على فضائية "دريم"، إن "ناعوت" تخلط بين الدين والسياسة، وتستغل أنها مسلمة الديانة وتتظاهر بأنها تدافع عن حقوق الأقباط، مستطردا: "لكنها فى جوهرها تسئ إلى الدين الإسلامى الذى يحترمه ويقدره الأقباط بمختلف طوائفهم"، مشيراً إلى أنه فوجئ بأن الكاتبة الصحفية قامت بنشر مقال يفيد بأنه أشهر إسلامه، واصفا الأمر بـ"تجارة فى معركة انتخابية"، مشددا على أن هذا الكلام غير صحيح.

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