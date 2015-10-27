فاطمة ناعوت: "لو عاوزة أصوات المسيحيين كنت اترشحت فى شبرا مش مصر الجديدة"

قالت الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، إن مقالها الذى تسبب فى مشكلة مع الناشط الحقوقى رومانى جاد الرب، ساخر ينتمى إلى الأدب الساخر شديد الوضوح، وأضافت موجهة كلامها للناشط الحقوقى: "أنت مافهمتش المقال، ودا مش ذنبى، لو واحد قرا قصيدة للمتنبى ومفهموش هيروح يحاسبه؟ ولا يتعلم يقرا الأول للمتنبى؟".

وأشارت "فاطمة ناعوت"، فى حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى، خلال برنامج " العاشرة مساء"، والمذاع على فضائية دريم، أنها مهدر دمها من قبل المتطرفين منذ أكثر من 15 عاماً، قائلة: "أنا مهدر دمى عشان المسيحيين منذ أكثر من 15 عاما، قضيتى مش الإسلام والمسيحية ولو كنت عاوزة أصوات المسيحين كنت رشحت نفسى فى شبرا".

ورفضت ناعوت وصف دخولها الانتخابات بأنها معركة انتخابية، موضحة أن "من يتعارك يدخل ليرتزق"، مضيفة أنها قامت بترشيح نفسها لانتخابات برلمان 2015 مدفوعة دفعاً لتعطيل حزب النور.

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