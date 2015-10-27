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أحمد كريمة: الجن لا يستطيع إيذاء الإنسان والاستعانة به للتنجيم "كفر"

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أحمد كريمة: الجن لا يستطيع إيذاء الإنسان والاستعانة به للتنجيم "كفر" أحمد كريمة: الجن لا يستطيع إيذاء الإنسان والاستعانة به للتنجيم "كفر"
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن التنجيم حرام شرعاً لكنه إذا كان للأرصاد الجوية ومعرفة الأمطار والطقس فهو جائز، مؤكدا أن من استعان بالجن حتى يدعى علم الغيب فقد ارتد وكفر عن الإسلام إذا كان مسلماً.

وأضاف "كريمة"، خلال حواره ببرنامج "هى مش فوضى" المذاع على فضائية "Ten"، أن الاستعانة بالجن حرام شرعاً، لافتا إلى أن الجن لم يسكن جسم الإنسان على الإطلاق، ولا يوجد تناكح بينه وبين الإنسان، لكن قد يكون هناك وسوسة للإنسان خارج الجسم، كما وسوس إبليس لسيدنا آدم وأخرجه من الجنة.

وأوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الجن غير قادر على أن يؤذى الإنسان نهائيا لأنه أضعف منه وليس لديه إمكانيات عقلية ولا إدراك، لاسيما أن الإنس ركب الفضاء وصنع الطائرات ودخل فى الماء وصنع غواصات وصنع حضارة، لكن الجن لم يفعل شيئا نظرا لعدم وجود مدارك عقلية لديه، لذلك أوكل الله للإنسان أن يعمر الأرض.

وأوضح أحمد كريمة، أن هناك أحاديث كثيرة ضعيفة فى إحياء علوم الدين، وليست جميعها صحيحة، لافتا إلى أن أكثر من 40% من أحاديث إحياء علوم الدين ضعيفة، حسب قوله.

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مصر 365