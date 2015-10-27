صحيفة كولومبية: وصول 800 جندى كولومبى سابق إلى عدن لقتال "الحوثيين"

قالت صحيفة كولومبية تسمى "إل تيمبو"، إن 800 جندى سابق بالعسكرية الكولومبية، وصلوا إلى مدينة عدن باليمن للمشاركة مع التحالف العربى فى قتال للحوثيين.

وأضافت الصحيفة، أنه يوجد ثمة 100 جندى كولومبى بالأراضى اليمنية وتحديدا مدينة عدن بجنوب اليمن حيث تتواجد قوات متحالفة مع الرئيس اليمنى "عبد ربه منصور هادى" والسعودية، قد وصلوا إلى اليمن فى بداية الشهر الجارى.

وأوضحت الصحيفة أن تقارير غير مؤكدة تفيد وصول الـ800 جندى بالفعل إلى اليمن لخوض القتال ضد مليشيات الحوثيين التى تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك فى الوقت الذى تتقدم فيه الحكومة الكولومبية للتوصل إلى اتفاقية سلام مع مليشيات القوات الثورية الكولومبية المسلحة، التى خاضت صراعا طويلا ضد الحكومة الكولومبية ناهزت فترته النصف القرن.

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