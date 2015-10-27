موجز الصحافة المحلية.. الإعادة.. لم يحضر أحد!

تناولت الصحف المحلية، عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان: "الإعادة.. لم يحضر أحد!" حيث ينطلــق، اليوم الثلاثاء، قطار جولــة الإعادة للمرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، فى 14 محافظة، لحســم المنافســة على 222 مقعدًا فرديـًـا فى 103 دوائر، بالجيزة، الفيوم، بنى ســويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، ســوهاج، قنا، الأقصر، أســوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح، بينما شهد اليوم الأول من انتخابات المصريين بالخارج فى ذات الجولة إقبالا ضعيفا لم يتجاوز 4 آلاف ناخب، فى 139 سفارة وقنصلية على مستوى العالم.

وكشفت جريدة "الأهرام"، أن المهندس خالد عبد البديع، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية كشف عن وضع خطة عاجلة لتوصيل الغاز لمحطات الكهرباء الثلاثة التى تنشئها شركة سيمنس الألمانية فى مناطق بدر والبرلس وبنى سويف وتبلغ التكلفة الاستثمارية لإنشاء الخطوط الثلاثة نحو 2.2 مليار جنيه، وسوف تضيف تلك المحطات نحو ما يزيد على 14 ألف ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء، حيث ترتكز الخطة على إنشاء الخطوط الرئيسية خلال عام.

وعلمت جريدة "الأخبار" أنه يجرى الآن إعداد قائمة بأسماء المرشحين لتولى منصب المحافظ فى الحركة الجديدة للمحافظين المقرر إجراؤها قريبًا وعرض الأسماء على الأجهزة الرقابية للتحرى عنها.

وقالت جريدة "المصرى اليوم"، إن الدكتور أيمن أبو حديد رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة بوزارة الزراعة، قال إن مصر تعتبر من أكثر الدول تأثرًا بتغير المناخ، خاصة فيما يتعلق بتهديدات ارتفاع منسوب سطح البحر على دلتا نهر النيل، مؤكدًا أن موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها مصر خلال الفترة هى أقوى بكثير من المتوقع خلال جداول النوات.

وأوضحت مصادر مطلعة بوزارة النقل لجريدة "الشروق"، أن الوزير سعد الجيوشى، عرض على رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل الخطة الكاملة لمشاريع الوزارة ومواعيد الانتهاء منها، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة التى تسعى الوزارة لتنفيذها ومصادر تمويلها، والتى سيتم ضمها لبرنامج الحكومة الذى سيتم طرحه على البرلمان المقبل بعد انتخابه.