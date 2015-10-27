بالفيديو.. الجلاد: أحمد موسى صنيعة النظام.. وعكاشة "نكتة طويلة وبايخة"

وصف الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، الإعلامى أحمد موسى، بأنه "صنيعة النظام والدولة"، قائلاً: "أحمد موسى هو حالة صنعها النظام أو صنعتها الدولة وتحبها، وهذه الحالة تسحب للأسف من العقل المصرى".

وأضاف الجلاد، خلال لقائه ببرنامج "أنا والناس"، مع الإعلامية أميرة بدر، على فضائية "الحياة": "الإعلامى صاحب الرأى الموجّه والجاهز طوال الوقت أعتقد إنه يفرض الوصاية على المشاهد بدلاً من أن يحثه على التفكير، أنا دورى إنى أطرح موضوعات وآراء أسئلة وإجابات لتنشيط المشاهد على التفكير والإيمان بما يعتقده المشاهد، لكن أطلع كل يوم ساعة واتنين وتلاتة أقول رأيى، دى وصاية والعالم كله مابقاش يعمله".

وتابع الجلاد: "توفيق عكاشة نكتة طويلة جدا لكنها بايخة، وأعتقد أنه صنيعة الدولة، والدولة تحتاجه بهذا الشكل، وعكاشة مؤثر ولكن سلبًا، واللحظة الوحيدة التى كان مؤثر فيها إيجابًا قبل 30 يونيو حينما حشد البسطاء اللى بيفهموا طريقته".

وشدد مجدى الجلاد، على ضرورة أن يكون الإعلام وعاءً محترما للحوار، مضيفًا: "وأن نرتقى بلغة الناس فى الشارع إلى لغة أفضل فى الحوار من خلال الشاشة، ولكن ما يحدث أننا نستخدم لغة المقاهى الأكثر إسفافًا، وبالتالى ننحدر بالعقلية والشخصية المصرية".