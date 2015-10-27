وزير النقل: "السكة الحديد بتخسر ومحدش هيركب القطار ببلاش تانى"

قال الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، إنه لن يتراجع عن قرار إلغاء تصاريح السفر المجانية بالقطارات، ولن يرضخ لأى ضغوط، مستطردا: "هذه هى العدالة الاجتماعية.. الكل سواء".

وأضاف وزير النقل لـ"اليوم السابع": "أنا مقاتل ومتعودش أرجع فى قرار.. هذا القرار سيطبق على الجميع بلا استثناء.. السكة الحديد بتخسر والتصاريح دى بتذهب لناس لا تستحقها".

وأكد وزير النقل: مفيش حد هيركب القطار تانى ببلاش.. لا عامل بالسكة الحديد أو الوزارة ولا أى شخص آخر.. والوزير أول من سيطبق عليه هذا القرار.. والعامل بالسكة الحديد اللى رايح مهمة عمل ياخد بدل نقدى.. غير كده مفيش ركوب ببلاش".

- بالصور.."وزير النقل:التوك توك بيكسب والمترو بيخسر ودا غير مقبول"

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