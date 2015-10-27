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ضبط تجار مخدرات بحوزته 25 قطعة حشيش بشرم الشيخ

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ضبط تجار مخدرات بحوزته 25 قطعة حشيش بشرم الشيخ ضبط تجار مخدرات بحوزته 25 قطعة حشيش بشرم الشيخ
تمكنت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء، من ضبط تاجر مخدارت يقوم بترويج مخدر مادة الحشيش.

كان اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، تلقى إخطارا من مدير المباحث بقيام عاطل بترويج مخدر الحشيش.

ووردت معلومات الرائد هشام حجازى معاون مباحث قسم شرطة ثانى شرم الشيخ بقيام المدعو ا.م.ع 37 سنة ومقيم أجا الدقهلية بالاتجار فى المواد المخدرة مستقلا السيارة رقم ط ج ل 8175 ويتخذ من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبعرض تلك المعلومات على اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، أمر بتجهيز مأمورية لسرعة ضبط المتحرى عنه، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن النقيب أحمد عصام والنقيب محمود بشارة والنقيب محمد مجدى معاونى مباحث القسم من ضبطه بمنطقة نبق أثناء استقلاله السيارة سالفة الذكر وبحوزته عدد (25) قطعه لجوهر الحشيش المخدر وكذا قطعة كبيرة الحجم من ذات المخدر ومبلغ مالى وقدره (250) جنيها، وهاتف محمول وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مصر 365