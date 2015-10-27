ضبط 6 سائقين لقيادتهم تحت تأثير المخدر بالزقازيق

تمكنت حملة مرورية بالشرقية، من التحفظ على 6 سائقين، لقيادتهم تحت تأثير المخدر بمدينة الزقازيق، لعرضهم على نيابة قسم ثانى بإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وكان اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء سيد ندا، مدير إدارة مرور الزقازيق، يفيد قيام حملة مرورية مكبرة، بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتم إجراء التحاليل الطبية لعدد من السائقين.

وتمكنت الحملة من إجراء التحليل لـ25 سائقًا وأظهرت إيجابية 6 منهم والتحفظ عليهم طبقًا للقانون الجديد، والذى يقضى بمعاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن عام، يتم زيادتها إلى عامين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص.