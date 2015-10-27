مصرع عامل تحت عجلات القطار بالشرقية.. وضبط عاطل وخادمة بتهمة السرقة

تمكن ضباط قسم أول الزقازيق بالشرقية، أمس الاثنين، من إعادة توك توك لمالكه بعد سرقته منه تحت تهديد السلاح بمنطقة الحناوى.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا من "أحمد جمال عبد المعبود" 19 سنة سائق توك توك، ومقيم ميت زافر مركز الزقازيق، بقيام شخصين بسرقة التوك توك منه تحت تهديد السلاح، بناحية الحناوى دائرة قسم أول الزقازيق.

وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم أول الزقازيق، برئاسة الرائد حسين أبوفول، قيام كل من "أحمد ع ف"، 19 سنة عاطل، وسبق اتهامه فى قضية سرقة و"محمود م ع"، 25 سنة، عاطل و"عبد الرحمن ع ع"، وشهرته إسلام صرصار 21 سنة، سبق اتهامه فى قضيتين مخدرات، بسرقة التوك توك.

وتمكن ضباط المباحث، من ضبط المتهم الأول الذى أعترف بارتكاب الواقع، بالاشتراك مع المتهم الثانى الذى قام ببيع التوك توك لشخص يدعى "رامى روحية" بمبلغ 10 آلاف جنيه، وقام بدفع مبلغ 3000 مقدم والباقى على أقساط وتم إعادة التوك توك، وجار العرض على النيابة العامة.

كما لقى عامل مصرعه تحت عجلات قطار بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، أمس، أثناء عبوره من مكان غير مخصص للمشاة، حيث تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال مأمور مركز شرطة أبوحماد، باصطدام القطار رقم 274 ركاب القادم من الزقازيق إلى الإسماعيلية، بدراجة بخارية قيادة "رضا الشحات حسن"، 30 سنة عامل ومقيم المنشية دائرة المركز، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص لعبور الدراجات البخارية والمشاة، وتوفى فى الحال وتبين من تقرير مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6291 إدارى المركز.

كما تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، من ضبط خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية من منزل تعمل به بدائرة المركز، حيث تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا من "معتصم ع م"، 22 سنة طالب ومقيم مركز الزقازيق باكتشافه سرقة مصوغات ذهبية من منزله وعددها "3 "غوايش وسلسة ودلاية.

وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز الزقازيق، قيام "أ ع خ" 35 سنة خادمة بسرقة المصوغات الذهبية، أثناء ترددها على المنزل للخدمة بيه وتم التحفظ عليها وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.