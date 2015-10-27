مقتل شاب فى مشاجرة بسبب "كلب" فى منيا القمح بالشرقية

قتل فلاح، شابًا على خلفية مشادة كلامية نشبت بينهما، تطورت إلى مشاجرة بقرية كفر بدران بمنيا القمح، بسبب كلب، وتم ضبط المتهم وجارِ العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "محمد م س"، 22 سنة "مجند" ومقيم بالقاهرة لمستشفى منيا القمح العام جثة هامدة.

وتبين من التحريات التى باشرها الرائد رائد ربيع، رئيس مباحث منيا القمح، أنه أثناء قيام المجند بزيارة أحد أقاربه بقرية كفر بدران بمركز منيا القمح، مصطحبًا كلبًا معه، فتسبب فى إثارة وفزع الفلاح وحدثت بينه وبين "حازم ذ م ع"، 23 سنة فلاح مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة بينهما، قام خلالهما الثانى بضربه بعصا خشبية أحدثت إصابته التى أودت بحياته، تم ضبط المتهم وجار العرض على النيابة العامة.